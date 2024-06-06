【ポケカ】シュリンク付き 1BOX「ＶSTAR ユニバース」未開封

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レターパックプラス送料込みの価格設定です。【商品内容】ポケモンカードゲームソード\u0026シールドハイクラスパック「ＶSTARユニバース」1ボックス（シュリンク付き）■商品状態：未開封（未使用品）受取時から箱のスレやシュリンクのよれが見受けられます。必ず画像をご確認下さい。■発送方法：レターパックプラス（追跡番号あり・補償なし）■商品発送までの日数：4～7日■取り置きや専用出品は対応不可です。■配達中の破損・紛失による返金や交換などの補償は、郵便局側の保証範囲となります上記、お取引内容に同意できた方のみ入札をお願い致します。