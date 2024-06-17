DW5000 スピードスターベアリングカスタム

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これ以上のお値下げは出来ませんのでよろしくお願い致します。中古品のため多少使用感がありますが使用には全く問題ありません！ビーターは純正ではなく社外品のウッド製カノウプス社のスピードスターベアリングでカスタムしています交換した部品も保存してありますので一緒に送ります。通常よりも返りが早くダブルが踏みやすくなってます。ケースは付属しませんよろしくお願いいたします！