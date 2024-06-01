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ブラッキー プロモ 長場雄 nagaba yu
商品番号 A42138017792
商品名

ブラッキー プロモ 長場雄 nagaba yu
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラッキー　長場雄　YUNAGABAコラボ　イーブイ　プロモポケモンカードポケカ初期傷、白かけ、汚れ等見受けられませんが素人判断なのでご理解頂ける方のみ購入お願いします。開封後すぐにスリーブ\u0026硬質ケースに入れて暗所保管しています。すり替え防止の為返却不可。発送はローダーやジップロックに入れて発送いたします。気になることあればコメントください。ご検討よろしくお願いします。
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