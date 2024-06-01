ポケモンカード サンダーex SAR

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードサンダーexsar◇状態中古品になりますので、必ず写真を確認のうえ、状態にご納得、ご理解頂ける方のみご購入ください。※トラブル防止のためプレイ用としてお願いします。※スリーブに入れ、暗所保管です◇梱包・枚数に関わらず、全てスリーブにお入れします・サイドローダーで折れ対策を実施・気泡緩衝材(プチプチ)を使用・万一の場合に備え、メルカリ便にて発送※上記以外の梱包をご希望の場合は、事前にコメントにてご相談ください◇ご注意事項・あくまでも素人検品・保管・中古品なので、神経質な方や細かく気にされる方、美品をお求めの方はご購入をお控えください。・すり替え防止のため返品・返金などには対応致しませんので、ご了承ください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate945648.html
http://narcologia.ru/goods/unusable500374.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper671509.html
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サンダーex SAR 204/165 (ポケモンカード ポケカ 151) - シングルカード
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