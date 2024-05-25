最終早い者勝ち！新品　REX THE LIVE RAG POUND #REO

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随分前のREXTHELIVEの会場にて販売されていたメッシュのTシャツです。買ったまま未開封で保管していたため、広げた時の初期傷などは確認できておりません。大切にしすぎて、着る機会を失いました。(笑先日RAGPOUNDのメンバーが変わりましたので、とても貴重な商品になったと思います。長期自宅保管しておりましたので、ご理解頂ける方よろしくお願いします。何か質問がありましたら、コメント欄からお願いします。ただし、早い者勝ちですので、コメント中であっても、即購入された方がおられましたら、その方に販売させて頂きます。大切にしてくださる方へグッズ種類···Tシャツ#佐野玲於#GENERATIONS#LIVE#RAGpound#LDH