佐野千恵子 「 福 ふくろう 」 油彩 油絵 絵画 原画 動物画 山梨 の人

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商品詳細
真作保証状態綺麗です。数ある出品の中からご覧頂きありがとうございます。佐野千恵子「福ふくろう」油彩の出品です。サイズ 額およそ ５１.５ｃｍ×４１.５ｃｍ佐野千恵子1947年 山梨県に生まれる 多摩美術大学絵画科卒業 自由美術展入選 個展、グループ展多数 現在、無所属 愛知県在住
http://narcologia.ru/goods/mythic517935.html
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