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佐野千恵子 「 福 ふくろう 」 油彩 油絵 絵画 原画 動物画 山梨 の人
商品番号 R48131025726
商品名

佐野千恵子 「 福 ふくろう 」 油彩 油絵 絵画 原画 動物画 山梨 の人
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 11,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

真作保証状態綺麗です。数ある出品の中からご覧頂きありがとうございます。佐野千恵子「福ふくろう」油彩の出品です。サイズ　額およそ　　５１.５ｃｍ×４１.５ｃｍ佐野千恵子1947年　山梨県に生まれる　　　　　　多摩美術大学絵画科卒業　　　　　　自由美術展入選　個展、グループ展多数　　　　　　現在、無所属　愛知県在住
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