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【ゆうパケットプラスで発送】ミッフィーzakkaフェスタ ゆかたミッフィー
商品番号 T19536098072
商品名

【ゆうパケットプラスで発送】ミッフィーzakkaフェスタ ゆかたミッフィー
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023ミッフィーzakkaフェスタゆかた（さくらんぼ）マスコットイベント限定品／新品未使用梱包でお顔を潰すのは避けたいので【ゆうパケットプラス】で発送致します。ミッフィーのお顔は写真をご覧下さい。ゆうゆうメルカリ便にて発送致します。喫煙者、ペットはおりません。朝の4時に起き、6時から並んで購入しましたそのため値下げは不可とさせていただきます。グッズ種類...ぬいぐるみ人気キャラクター...ミッフィーゆかたマスコット
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