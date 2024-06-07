Vaundy バウンディCHAINSAW BLOOD スウェットピンク L

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商品詳細
Vaundyバウンディファンクラブ限定CHAINSAWBLOODスウェットです。色:SmokyPink素材:綿75%ポリエステル25%裏起毛サイズ:L身丈72身幅58肩幅53袖丈62ライブで1度着用し、自宅保管していました。汚れ等なく綺麗な状態だと思いますが、畳皺があります。中古になりますので、細かい所はご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/traverse850526.html
http://narcologia.ru/goods/recommended212190.html
http://narcologia.ru/goods/pompous231123.html
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