ブラッドストーン原石　鑑賞石　石台付き

ご覧いただきまして有り難うございますブラッドストーン原石 鑑賞石 石台付き石だけの計測左 石台付き右縦9cm10cm横13cm15cm高さ15.5cm17cm石台の少し欠けている部分が8枚目の画像だけでは分かりずらいかと思い10枚目に画像追加させていただきました。ご覧下さい。カラー···グリーン等素材···石材 宜しくお願い致します。素材···石材



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