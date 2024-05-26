DEATH NYC / アートポスター / オードリーヘップバーン / NIKE

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DEATHNYC認定正規販売店で購入した正規品。【DEATHNYC】・アメリカ、ニューヨーク出身の女性ストリートアーティスト。・商品はアニメやブランドと関係なく、作者独自(DEATHNYC)のアートポスター。理解の上ご購入下さい。【商品情報】・アーティスト・・・DEATHNYC・サイズ・・・H450mm×W320mm・状態・・・新品・エディション・・・/100(世界限定)・ハンドサイン・・・直筆サイン・証明書(COA) ・エンボスステッカー※商品には額縁、マットは含まれておりません。複数枚購入していただける方は送料その他で2枚目以降2000円割引させていただきます。購入前でないとまとめれないので購入前に連絡お願いします。