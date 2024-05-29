レディース　ブラウス　花柄　レトロフラワー　紺色　イエナ

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商品詳細
レディース ブラウス 花柄 レトロフラワー イエナカラー ネイビー 紺色サイズ フリー平置きサイズ着丈：約60cm肩幅：約49cm身幅：約40cm妻が3年前に購入し、未使用に近い状態です。
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