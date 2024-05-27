即完売品✨カールヤーンロングスリットNS/297268

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商品詳細
カールヤーンロングスリットNS/297268ジーナシスJEANASISホワイト6,600円新品未使用タグ付きです。完売カラーなので早い者勝ちですよーふわふわのフリンジが映えるノースリーブトップス♪動くたびに揺れるフリンジが柔らかいフェミニンさを演出してくれます。前後2WAYで着られるのも嬉しいポイント！1枚で主役級のアイテムなので、合わせるボトムはシンプルなアイテムが◎カジュアルに仕上げたい時は、デニムと合わせたり、フェミニンなスタイリングにしたし時は、サーキュラーマキシスカートと合わせたスタリングがオススメです。
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カールヤーンロングスリットNS
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カールヤーンロングスリットNS
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JEANASIS カールヤーンロングスリットNS
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