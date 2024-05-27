⭐︎新品未使用⭐︎ゆったり　白シャツ　綺麗　一枚でオシャレ　韓国

☞新品未使用 ご覧頂きありがとうございます#もろもろちゃん です(◠‿◠)◆商品キーワード◆新型シャツ ゆったり長袖 シャツ◆表記サイズ◆L着丈54肩幅44袖丈61身幅63◆カラー◆ホワイト◆商品説明◆着心地の良い生地感と最新型シャツ。綺麗な見た目なので大人の女性をイメージさせてくれます♪ゆったりとした着こなしができるので、デニムやカジュアルパンツとの相性も◎୨♡୧注意事項୨♡୧✧発送方法は匿名配送になります。✧自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。✧空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。✧海外アウトレット製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。✧寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。✧光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。✧こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。



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