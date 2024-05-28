美品★ケイトスペード モーガンノース サウス フォン クロスボディ ★221

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○アイテムkatespadeケイトスペード モー￼ガンノースサウスフォンクロスボディショルダーバッグ斜めがけスマホケースフォーンケースサコッシュポシェット※撮影のためにショルダーを白いテープで固定していますが、お届け時に白いテープはございません。◯サイズタテ18.5cmヨコ11.5cmマチ5cm（外側のポケット含む）ショルダー113cm〜129cm(調節可能)平置き実寸。着画はお断りいたします。◯仕様ファスナー開閉式外側ファスナーポケット1内側カード入れ3○状態・全体的に綺麗な状態です。used品であることをご理解いただきお求めください。○カラーブラック黒系※モニターの発色等により実際の商品の色と若干差異が発生する場合があります。また色名は出品者の主観によります。○素材レザー本革■購入元某大手ブランドリユースショップ日本流通自主管理協会加盟店（AACD）（鑑定済み品）○お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。また、お写真の撮影のため使用しているバッグハンガー、アクリルの台、ペットボトル等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号：E0506-12