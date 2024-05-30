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【なっつさま】ストライプパッチワークジャケット
商品番号 H37296419260
商品名

【なっつさま】ストライプパッチワークジャケット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スペシャルなマルチカラーのパッチワークジャケットです。モダンなストライプ調のデザインでスペシャルなアイテムです。ノーカラーの無地パッチワーク、というのはなかなかないと思います。色味がとてもきれいな構成でUSA製で裏地もしっかりついています。サイズは大きめなので左前ですがメンズにもオススメです。肩幅　45cm袖丈　65cm身幅　58cm着丈　68.5cm古着古着屋ヴィンテージビンテージパッチワークレインボーカラーストリートセミノール総柄USEDvintageヴィンテージアンティーク古着古着屋ジャンティークlamp郊外toro即興SAMAKIメチャAPRILサンタモニカotoeビックタイムbigtimeキャリコ高円寺下北沢原宿
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