【なっつさま】ストライプパッチワークジャケット

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スペシャルなマルチカラーのパッチワークジャケットです。モダンなストライプ調のデザインでスペシャルなアイテムです。ノーカラーの無地パッチワーク、というのはなかなかないと思います。色味がとてもきれいな構成でUSA製で裏地もしっかりついています。サイズは大きめなので左前ですがメンズにもオススメです。肩幅 45cm袖丈 65cm身幅 58cm着丈 68.5cm古着古着屋ヴィンテージビンテージパッチワークレインボーカラーストリートセミノール総柄USEDvintageヴィンテージアンティーク古着古着屋ジャンティークlamp郊外toro即興SAMAKIメチャAPRILサンタモニカotoeビックタイムbigtimeキャリコ高円寺下北沢原宿