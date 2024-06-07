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トリーバーチバック希少アイテム♡TORY BURCHの バッグ チャーム
商品番号 G68627303132
商品名

トリーバーチバック希少アイテム♡TORY BURCHの バッグ チャーム
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 5,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一目でTORYBURCHとわかるデザインです♡人気のミニバッグチャームで裏地まできっちり作り込まれていて、とても可愛いです♡#みーたんブランドアパレルブランド　TORYBURCH　トリーバーチ　　　　　　　カラー　　白とピンクの可愛いデザイン　　　　　　　サイズ　　　　高さ：6　　幅：8.5　マチ：4　　　　　　　持ち手：12　チェーンキーホルダー：10　　　　　　　　　　　　　　状態全体的には目立った傷や汚れ、使用感もなく極美品クラスです♡まだまだ綺麗にご使用いただけます。安心の大手リユースショップ鑑定済商品です。※その他、状態の詳細は画像にてご確認ください。※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。※表記サイズに関しては性質上、多少のズレがある場合がございます。【購入前に必ず以下をご確認をお願い致します。】★神経質な方、商品の状態に厳しい方、購入後に「思っていたものと違った」、「思っていたよりも状態が悪かった」等をおっしゃる方はトラブルの原因になりますので購入はお控えください。#トリーバーチバックチャーム
http://narcologia.ru/goods/displease56131.html
http://narcologia.ru/goods/browse503091.html
http://narcologia.ru/goods/assessor39803.html
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