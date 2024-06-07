タイ　少数民族衣装　上下セット　新品未使用

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数年前、タイ北部を旅行をした際に購入しました。海外旅行の際に現地で民族衣装を購入するのが好きでコレクションしていましたが、手放す事にしました。どなたかお好きな方にお譲りできれば嬉しいです。上着ラグランスリーブ身幅52着丈54巻きスカート 布サイズ 97×150#手仕事#民族衣装#タイ#エスニック衣装#民芸