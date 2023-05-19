【タグ付き】yumi しまむら70周年コラボ

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【しまむら70周年大感謝祭】2023春夏新作のterawearemu / tal.by yumi.コラボ服を購入したのでゆるっと紹介します 【しまむら70周年大感謝祭】2023春夏新作のterawearemu / tal.by yumi.コラボ服を購入したのでゆるっと紹介します



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【しまむら】【tal.by yumi】てらさん70周年㊗️コラボアパレルも/バッグ/小物/アクセ【しまパト】 【しまむら】【tal.by yumi】てらさん70周年㊗️コラボアパレルも/バッグ/小物/アクセ【しまパト】



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オンラインで即完売した商品です！バック×ボレロ（中白）まとめうりです！店頭にて購入した新品未使用品です。人気インスタグラマーコラボyumi×talブランドコラボですフォロワーさんとコラボした素敵なtal.アイテム大人かわいいスタイルです。ボレロはハンガー型のタグをとって発送いたします。ゆうゆうメルカリ便で発送予定ですので、A4サイズで発送いたします。７０ｔｈ大感謝祭７０周年記念企画しまむらコラボです！tera（てら）さん好きな方ゆみさん好きな方はぜひ＊他にもコラボ商品を出品中ですので、まとめ会でお値引き致します＾＾気になる方はコメントください♪no.3388#TYコラボ