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- 【タグ付き】yumi しまむら70周年コラボ
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商品詳細
オンラインで即完売した商品です！バック×ボレロ（中白）まとめうりです！店頭にて購入した新品未使用品です。人気インスタグラマーコラボyumi×talブランドコラボですフォロワーさんとコラボした素敵なtal.アイテム大人かわいいスタイルです。ボレロはハンガー型のタグをとって発送いたします。ゆうゆうメルカリ便で発送予定ですので、A4サイズで発送いたします。７０ｔｈ大感謝祭７０周年記念企画しまむらコラボです！tera（てら）さん好きな方ゆみさん好きな方はぜひ＊他にもコラボ商品を出品中ですので、まとめ会でお値引き致します＾＾気になる方はコメントください♪no.3388#TYコラボ
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http://narcologia.ru/goods/Taipei974271.html
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