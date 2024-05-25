UNTITLED　アンタイトル　ブラウス

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購入時期 令和5年3月カラー アイボリーサイズ 2（М）着丈 約70㎝（前）身幅 約49㎝（袖の下あたり）2〜3回着用しました。目立ったキズ汚れ等はないかと思います。状態は写真でご確認ください。㈱ワールドの服ですので生地、縫製もしっかりしております。中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。また細かい採寸もしませんのでご了承ください。