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UNTITLED　アンタイトル　ブラウス
商品番号 O71631133794
商品名

UNTITLED　アンタイトル　ブラウス
ブランド名 アンタイトル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入時期　令和5年3月カラー　アイボリーサイズ　2（М）着丈　約70㎝（前）身幅　約49㎝（袖の下あたり）2〜3回着用しました。目立ったキズ汚れ等はないかと思います。状態は写真でご確認ください。㈱ワールドの服ですので生地、縫製もしっかりしております。中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。また細かい採寸もしませんのでご了承ください。
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