UNTITLED　アンタイトル　ブラウス

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商品詳細
購入時期 令和5年3月カラー アイボリーサイズ 2（М）着丈 約70㎝（前）身幅 約49㎝（袖の下あたり）2〜3回着用しました。目立ったキズ汚れ等はないかと思います。状態は写真でご確認ください。㈱ワールドの服ですので生地、縫製もしっかりしております。中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。また細かい採寸もしませんのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/septet326519.html
http://narcologia.ru/goods/Persia113788.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy433453.html
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