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MM6マルジェラスウェットカットソー
商品番号 C50119215323
商品名

MM6マルジェラスウェットカットソー
ブランド名 エムエム6メゾンマルジェラ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、秋イタリア製カジュアルにとても使いやすいアイテムです。若干胸の所にシミがございます。写真掲載してます。ダメージはまったくありません。
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