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ヒステリックグラマー PLAYBOY Tシャツ タイダイ オーバーサイズ
商品番号 U34915875923
商品名

ヒステリックグラマー PLAYBOY Tシャツ タイダイ オーバーサイズ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ確認下さい！処分前最後のお値下げヒステリックグラマーPLAYBOYコラボTシャツユニセックスとしてら使えます！タイダイ染めが華やかで夏にピッタリの1枚！オーバーサイズなので女性が着る時はTシャツワンピとしても可愛いです！✴️商品情報・ブランド：hystericglamorヒステリックグラマー・色柄：タイダイレインボー・サイズ表記：free・素材：コットン✴️サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸着丈82身幅50※保管上または、梱包でのシワはご容赦ください。※素人検品になりますので、汚れや小さな破れ等の見落としはご容赦くださいませ。また特に状態に敏感な方のご購入はお控えください。※素人採寸ですので多少の誤差は、ご容赦下さい。※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。※袋入れただけの簡易包装での発送です。⚠️不明点は事前にお問い合わせ願います。購入お手続き後にご質問や御要望をコメントされてもご対応出来かねます。#HYSTERICGLAMOUR#ヒスガール#ヒスベア#ファックベア#PLAYBOY#シャツワンピ#タイダイワンピ#ヒステリックグラマー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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