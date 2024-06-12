Roomy's（ルーミーズ） セットアップ ネイビー

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商品詳細
Roomy's（ルーミーズ）セットアップネイビーRoomy's（ルーミーズ）のセットアップです！一度着用しましたが、出番がないため出品いたします。裏地があり透けません。上下別々でも着用できるためオススメです♡身幅:約46cm伸縮性ありスカート丈:約55cmウエストはゴムが入っているため楽に着られます
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