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SEX POT ブルゾン
商品番号 I63200258338
商品名

SEX POT ブルゾン
ブランド名 セックスポットリベンジ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEXPOTブルゾンです。室内で羽織りとして数回着用しました。(冷房が寒い時)汚れ、擦れありません。折り畳んで発送させて頂きます。即購入OK★※着丈や身幅などはご自身でお調べください。※素人保管のため完璧をお求めの方にはオススメ致しません。※購入後メルカリやフリマサイトに再出品して頂いても構いません。
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