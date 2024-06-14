PORTER × HYKE ポーター ハイク ポーチ スマホケース サイズ2

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PORTER×HYKE＜PORTER×HYKE＞ARMPOUCH/ポーチカラー ：BLACKサイズ ：2購入金額：¥17,600(税込)購入先：UNITEDARROWS購入時期：2023年9月使用回数：2回状態：使用回数が少ないため良好と思いますが、新品ではございませんので少しでも気になる方はご遠慮ください使用する機会が少ないため状態のよいうちに出品することにいたしました※付属の保管袋(黒い巾着袋)、カラビナ付きの出品です※犬を飼っておりますので、少しでも気になる方はご購入をお控えください※以下公式サイト引用■商品説明PORTER×HYKEの3rdシーズンとなるSS2023コレクション■デザインアームベルト使用の他、付属のネックストラップで首にかけたり、カラビナを使用しベルトループやバックのハンドルなどに装着できます。カラビナ、ネックストラップ、＜PORTER×HYKE＞オリジナル収納袋付き。カラー···ブラック#hyke#porter#ハイク#ポーター#ポーチ#UNITEDARROWS#2023SS