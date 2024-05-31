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【希少】GIVENCHY ミニボストン　ヴィンテージ　ジバンシー　ハンドバッグ
商品番号 H43214182182
商品名

【希少】GIVENCHY ミニボストン　ヴィンテージ　ジバンシー　ハンドバッグ
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 4,542 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます。当店ではUSED品などのお品を多数取り扱いしてございます！ぜひ他の商品もご覧ください。↓#安心のショップにゃんにゃんEX⭐️お得♪フォロー割⭐️コメント\u0026フォローいただけましたら100円お値引きさせていただきます。⭐️おまとめ割⭐️2点で100円引3点以上で200円引させていただきます！⭐️定期的にセールを開催しております！お得な機会を見逃さないようにお気軽にフォロー、いいねくださいませ！⭐️送料無料！翌日発送！⭐️【こちらの商品がお安い理由】USED品です。保存状態はよく非常にきれいな状態です。【商品詳細】商品名:【希少】GIVENCHYミニボストン　ヴィンテージ　ジバンシー　ハンドバッグ【サイズ】W約30㎝✖️H約26㎝✖️D約16.5㎝ハンドル約35㎝【カラー】ブラウン【状態】若干の使用感はございますが、全体的に綺麗な商品です。内側は若干の劣化がございますが、ヴィンテージ商品としては美品かと思います。詳細は、商品写真よりご確認をお願い致します。GIVENCHYビンンテージのミニボストンになります。使いやすいサイズで、あらゆるシーンでの活躍が見込めもす。また、刺繍のような総柄とらなっておりカッコ良くも可愛いデザインとなっています。シンプルなデザインにはなるのでコーディネートの幅も広いかと思います。古着コーデに取組むのも良いかと思います。【注意事項】USED品などのため完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。商品管理番号STY-00081ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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http://narcologia.ru/goods/voiceless559859.html
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