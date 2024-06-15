極美品✨フルラ リリー ショルダーバッグ ライトブルー

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商品詳細
○アイテムFURLAフルラリリーショルダーバッグカメラバッグブラックゴールド金具レザースタッズイタリア製Italyレディース通勤通学お出かけデート人気・タテ12cm・ヨコ19.5cm・マチ7cm・ショルダー136cm（調整可）※素人採寸のため、多少の誤差があります。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れもなくまだまだ長くご利用頂けると思います。写真で状態を確認の上ご購入下さい！○素材本革○カラーライトブルー○購入元大手リサイクルショップオークションストア鑑定済み正規品になります✨○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
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