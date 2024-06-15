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- 昨日購入した、秋に大活躍系のジャケットです！
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商品詳細
着丈···ミドルカラー···グレーフード···フードなし季節感···秋生地はしっかり目です。ポケットは見せかけ系？です。丈感はお尻が隠れるくらいです。（自分は158cm）XSですが、大きめサイズです。（海外系だからですかね？）自分の骨格と合わなかったため出品に至りました。
http://narcologia.ru/goods/manufacture826141.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce561255.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce340355.html
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