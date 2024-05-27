【美品】JC-22 Jazz Chorus おまけ付き

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購入前にプロフィール説明欄を一読下さい。3ヶ月程前に新品にて購入しまし。自宅で数時間弾いたのみで保管しておりました。本体、電源コード、取扱い説明書、おまけとして未開封のJC-22専用のアンプカバーをお付け致します。購入時の元箱での発送になります。ご理解宜しくお願い致します。大変綺麗な状態ではありますが、あくまでも中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。JC-22JazzChorus#Roland