お値下げ中☆受験・習い事・学校　ママバッグ

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お稽古、お受験、保護者会、卒入学式、学校行事にも。伊勢丹のお受験コーナーで購入しました。間違いないネイビーのシンプルなデザインに、リボンがワンポイント。自立！するので面接や式典でも重宝します。面接用に購入したのですが、その年はコロナで中止となり、セレモニーや観劇のサブバッグとして使ったきりです。使用回数は10回未満です。柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可☆お取引タイミングにより、発送まで一週間ほど頂くことがございます。ご了承ください。☆お値段のご相談は、コメントにてお送りください。宜しくお願いいたします。