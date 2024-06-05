ポーター　タンカー　トートバッグ　黒　吉田カバン　人気商品

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ポーターPorterの タンカー トートバッグです。ミニトートバッグです。使いやすいサイズです。マチがありますのでA4サイズがピッタリ入ります。ボタンは留められなくなります。内側にインク汚れがありますが外側に特筆する傷や汚れ等はありません。写真で確認お願い致します。カラー ブラックオレンジサイズW33cmD13cmH24cmハンドル 30cm誤差等はご了承ください。発送時は畳みますのでご了承ください。気になる方は購入をお控えください。あくまでも中古品とのご理解の上ご検討よろしくお願い致します。送料込みです。商品説明1983年に発表されて以来、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズは、アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナル生地を採用しています。ナイロンツイル（表面）+ポリエステル綿（中間層）+ナイロンタフタ（裏面）という3層構造の生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。裁断から縫製・パーツに至るすべての工程で、徹底したこだわりを表現しています。カラーはブラック・セージグリーン・シルバーグレー3色展開で、裏面は鮮やかなレスキューオレンジです。また、当時では珍しかったアルミファスナーやスナップボタン、ナスカンなどの金具類は使うにつれて経年変化が表れるように、あえて塗装が剥がれるようにしています。#jun#じゅん#ジュン