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大人気✨トリーバーチ マリオン　フレミング　キルティング　2wayチェーン　黒
商品番号 S40126804383
商品名

大人気✨トリーバーチ マリオン　フレミング　キルティング　2wayチェーン　黒
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 7,742 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムTORYBURCHトリーバーチマリオン　フレミング　キルティング　マトラッセ　マテラッセ　2wayチェーンショルダーバッグハンドバッグ手持ち肩掛け斜め掛け　クロスボディ　ゴールド金具　ダブルTロゴオールレザー　編み込み　大容量　肩掛け　ゴールド金具　高級○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○サイズタテ22cmヨコ35cmマチ12cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用に問題のある箇所はなく、綺麗な商品です✨まだまだ末長くご利用いただけます。○カラーブラック　○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/tenet921263.html
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