NYN APPLE LOL PRT SHT　Я

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色...ホワイト袖丈...長袖商品説明2014年春夏のディレクション「RealityBites」を色濃く反映するAnotherEditionNYNより、春の新作が入荷しました！～RealityBites～リアルなファッションに衝撃を受け楽しんだ90年代。厳しい現実の中でクロスカルチャーが存在し、そこから生まれてきたクリエーションに愛着を感じます。リアルに感じた愛を持って、シンプルにミニマムでAnotherEditionらしいリミックスを加えたモードスタイルを提案していきます。アップルプリントシャツ☆AnotherEditionオリジナルのアップル柄がキュートなシャツ♪POPアートがトレンドの春夏にピッタリの一着です。POPな雰囲気ながらテロッとした素材感とヘンリーネックのデザインで、子供っぽくならないのもポイント。タイトスカートにインしたスタイルや、ジャンパースカートやサロペットのインナーとしてもオススメの存在感たっぷりのアイテムです！model：H166B80W58H85着用サイズ：フリー折り畳んで発送しますのでシワの出る場合があります。ご了承ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。