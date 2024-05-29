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sese iena スカラップブラウス
商品番号 W18370821336
商品名

sese iena スカラップブラウス
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用のみの美品です^^●seseiena●綿100●定価14000円ほど着丈60身幅47以下、公式より-強撚糸を使用した綿100%のブラウス。数少ない織機で仕立てた、独特で味のある生地を選びました。ざらざらとした質感が程よく辛味をプラスし、大人っぽい印象に。メローで仕立てた、繊細で上品なスカラップデザインも魅力です。季節感のある透明なボタンや糸の配色など、細かなディティールにまで拘った一枚。どんなボトムスにもマッチする嬉しいアイテムです。
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