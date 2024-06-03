[未使用に近い] トップス ハイネック 長袖

トップスハイネック長袖未使用に近い綺麗物語ネッフル定価13,000円その他に服やバッグを出品してますのでご覧下さい↓#その他出品中の服やバックはこちら似たようなのを持ってたのでほとんど着ておりません[平置き採寸]着丈54cm袖丈56cm袖と首の部分以外は二重になっています写真10枚目生地ポリエステル100%レースナイロン85%ポリウレタン15%[発送]24時間以内に発送させて頂きます[包装]リサイクルとして梱包材を再利用させて頂いています喫煙者はおらず、ペットは飼っておりません#トップス#ハイネック#長袖#花柄#綺麗物語#ネッフル



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