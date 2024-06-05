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Mardi Mercredi マルディメクルディ　Tシャツ　ホワイトグリーン
商品番号 R21102313484
商品名

Mardi Mercredi マルディメクルディ　Tシャツ　ホワイトグリーン
ブランド名 マルディメクルディ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TSHIRTFLOWERMARDIBLOSSOM(WHITEGREEN)になります。【商品特徴】23SSから新たなグラフィック【FLOWERMARDIBLOSSOM】を使用したオーバーサイズフィットのTシャツです。【サイズ】free身幅53cm着丈64cm袖丈18cm※多少の誤差はご了承下さい。その他のアパレル用品はこちら↪︎#lengthvalley_selectshopMardiMercredi・マルディメクルディ2018年設立、フランス語で火曜日、水曜日という意味を持つ韓国発のコンテンポラリーブランド。カジュアルでデイリーに使えるラフさもありながら、フレンチムードの漂う多様なカラーや素材のアイテムを展開。※韓国直輸入品となります。※写真撮影のために一度開封しております。ご了承下さい。
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