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snidel スナイデル フリルカラーブラウス トップス ノースリーブ
商品番号 Y59720450821
商品名

snidel スナイデル フリルカラーブラウス トップス ノースリーブ
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

こちらで譲って頂きましたが着る機会がないため出品致します。↓↓2年ほど前にエストで購入数回着用しておりますフリルがとても可愛いです
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