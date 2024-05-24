SAINTJAMES ウエッソン　T1

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商品詳細
SAINTJAMESウエッソン【marin/ecru】本体：コットン100％一度着用しました。美品です。値下げ対応します。袖丈···長袖柄・デザイン···ボーダーネック···ボートネック季節感···春、秋、冬
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