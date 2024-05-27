SHURE SM58S

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商品詳細
SHURESM58SShure#Shure#SHURESM58S以前バンドをしていた時に購入しましたが練習で1～2回使用したのみでその後は長らく保管しておりましたが綺麗です。1枚目がお譲りする全てになります。
http://narcologia.ru/goods/moisture411769.html
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