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SHURE SM58S
商品番号 P23773772767
商品名

SHURE SM58S
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHURESM58SShure#Shure#SHURESM58S以前バンドをしていた時に購入しましたが練習で1～2回使用したのみでその後は長らく保管しておりましたが綺麗です。1枚目がお譲りする全てになります。
http://narcologia.ru/goods/moisture411769.html
http://narcologia.ru/goods/choice129285.html
http://narcologia.ru/goods/capitation571208.html
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