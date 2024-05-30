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希少　CUNE キューン　バスケット　ショルダーバッグ
商品番号 H79751402707
商品名

希少　CUNE キューン　バスケット　ショルダーバッグ
ブランド名 キューン
特別価格 税込 27,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。未使用ですが、レザーショルダー部分わずかにシワのより、小さな汚れなどございます。未使用に近いで出品いたします。CUNE下北沢店にて購入しました。サイズ　縦　(耳まで)約31㎝　底面横　約20㎝マチ　約17.5㎝多少の誤差はご理解下さい。
http://narcologia.ru/goods/stealth184176.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture887541.html
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