希少　CUNE キューン　バスケット　ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。未使用ですが、レザーショルダー部分わずかにシワのより、小さな汚れなどございます。未使用に近いで出品いたします。CUNE下北沢店にて購入しました。サイズ 縦 (耳まで)約31㎝ 底面横 約20㎝マチ 約17.5㎝多少の誤差はご理解下さい。
http://narcologia.ru/goods/stealth184176.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture887541.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome963743.html
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