【極美品】HERMES エルメス マキシツイリー 大統領の馬具 箱付 ツイリー

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【お休みのお知らせ】9/15～9/17はお休みさせて頂きます。申し訳ございません。※ご覧頂きありがとうございます^^即購入歓迎です※◇アイテムエルメス大統領の馬具マキシツイリーです。HermesHarnaisdesPresidentsMaxi-Twillyブルーの光沢が上品で、馬具（ベルト）柄は落ち着いた雰囲気が漂います。◇コンディションほぼ未使用。ツレ、汚れなどなく、極めて美品です。◇購入元大手ブランド買取店真贋鑑定済みです。◇付属品保存箱◇サイズ（約）長さ…212cm幅…20cm※平置き実寸です。素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◇素材シルク100％◇梱包・発送リサイクル段ボールでお届けします。ご購入後、通常2日以内に、らくらくメルカリ便（匿名配送）で発送致します。◇返品お客様都合での返品(サイズが合わない、イメージしていた物と違う等)はお断りしております。◇お知らせコメント中であっても、ご購入者を優先させていただきます。◇お願い※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございます。予めご了承ください。※一度人の手に渡ったお品ですので、写真に写りきれない傷、汚れ等ある場合がございます。使用感が気になる方、完璧をお求めになる方はご遠慮ください。※写真やコメントで状態はしっかりお伝えする様心掛けておりますが、見落としがある場合もございます。あくまで「中古品」ということをご納得の上ご検討よろしくお願い致します。