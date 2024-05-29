エルメスガーデンパーティーPM　　トスカ

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商品詳細
ガーデンパーティーPM36 ネゴンダカラー トスカ刻印 □Q シルバー金具四隅にスレはありますが、あとは比較的キレイな状態だと思います。ガーデンパーティー2点出品しておりますが、早く売れた方に使用していたインナーバッグをお付けいたします。
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