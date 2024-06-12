メゾンドフルール　フリルハンドルトートバッグ　L ギンガム　ピンク　リズリサ

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商品詳細
新品未使用きれいな状態ですが、自宅保管しておりました。レアなギンガムチェックです。Lサイズ 約縦33cm×横54cm×マチ20cm
http://narcologia.ru/goods/forthcoming755792.html
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