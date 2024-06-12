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メゾンドフルール　フリルハンドルトートバッグ　L ギンガム　ピンク　リズリサ
商品番号 X92331529225
商品名

メゾンドフルール　フリルハンドルトートバッグ　L ギンガム　ピンク　リズリサ
ブランド名 メゾンドフルール
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用きれいな状態ですが、自宅保管しておりました。レアなギンガムチェックです。Lサイズ　約縦33cm×横54cm×マチ20cm
http://narcologia.ru/goods/forthcoming755792.html
http://narcologia.ru/goods/encourage881672.html
http://narcologia.ru/goods/displease365431.html
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