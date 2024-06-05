SLOBE IENA ハートチャーム　ポーチ

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お値下げしました！本日までの出品となります。よろしくお願いいたします。撮影時に開封したのみ未使用タグ付きですが、一度個人に渡り保管していたものになりますのでご了承ください。宅急便コンパクト専用箱にて発送します。カラー···ブラック