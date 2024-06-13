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- fredy emue ボレロレースブラウス 完売商品 美品 クロップドショート丈
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商品詳細
◇fredyemue◇【2022AW】シーズンレスに使えるレースボレロ●point・レースを使ったシーズンレスで使えるボレロ・ワンピースの羽織りに使っても、カーゴパンツなどのカジュアルボトムと合わせても決まる一枚！・羽織として、レイヤードスタイルにもおすすめ・着まわし無限大で、どんなスタイリングにも馴染みます・ショート丈なので重くならずスタイルよく見え、小柄さんにもおすすめです〇透け感：あり裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：やや薄手洗濯：手洗い可能色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、レース、パフスリーブ、バルーン/ボリューム袖、バンドカラー素材···コットン(綿)テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル一度使用し、ホームクリーニングしました傷や汚れはありませんが使用したものになります。ご了承の上、購入お願いいたします。#レースブラウス#クロップド丈#ショート丈#フリルブラウス#バルーン袖#コットン
http://narcologia.ru/goods/appendectomy504053.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle7866.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle37066.html
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