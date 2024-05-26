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大胆で大人シックなバンヤードストームオリジナルのフラワー柄ブラウス
商品番号 W36035174399
商品名

大胆で大人シックなバンヤードストームオリジナルのフラワー柄ブラウス
ブランド名 バンヤードストーム
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)フォローしていただけた方には、10%のお値下げをいたしますのでコメントください！【ブランド】BARNYARDSTORM/バンヤードストーム【サイズ】※素人採寸の為若干の誤差はご了承下さいm(__)mサイズ［F］と記載有り実寸（平置きで計測）肩幅→約46cm袖丈→約9cm身幅→約52cm着丈→約56cm【素材】ポリエステル100%《商品説明》アンティークタッチの色合いで大胆ですが大人シックなフラワー柄です。シンプルなTブラウスでデニムとも相性◎同柄のスカートにインするとワンピース感覚で着て頂けます。【スタイリング】同柄のスカートと合わせてセットアップ風にするのも○シンプルにデニム合わせもおすすめ。1枚で決まる便利アイテムです。【素材感】ポリエステルのバスケット組織素材。やや肉厚でハリ感がるのが特徴です○定価14,300円のお品です。○発送時にらくらくメルカリ便↔︎ゆうゆうメルカリ便は変更させていただく場合がございます。了承くださいませ。発送方法にご希望がある場合はお知らせ下さい^_^5
http://narcologia.ru/goods/reproduce136355.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome46743.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy856753.html
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