ヒステリックグラマー　レディースTシャツ

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ヒステリックグラマー クローバー×girl総柄柔らかな素材で肌触りの良い生地で少しストレッチがきいている感じです。サイズ（平置）:着丈65㎝・身幅37㎝・肩幅33㎝（素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください）数年前の商品ですので、長期自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願い致します。▪️簡易包装にてご対応させて頂きます。▪️コンパクトに畳んで（圧縮等）の発送となります。▪️畳みシワがつく場合がございますがご了承ください。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）