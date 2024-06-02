A 282 備前作家物　角大皿　　（未使用品）



2023年最新】火襷の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】火襷の人気アイテム - メルカリ



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ご覧頂き有難うございます。◯備前の角大皿でサイズは18×30×5cmです。◯どんなお料理も映える、備前特有の火襷が 美しい作家物です。◯デパートで当時35000円で買い求めた儘の 新品未使用品ですが自宅保管品になります ◯木箱が見当たらない為、お安く出品させて 戴いております。ご不明な点がごさいましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。