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ラルフローレン ポロシャツ　レディース　L ネイビー　ビーズポニー
商品番号 G20681013380
商品名

ラルフローレン ポロシャツ　レディース　L ネイビー　ビーズポニー
ブランド名 ラルフローレンブラックレーベル
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、Lサイズです。お色は紺色で、ビッグポニーはビーズで刺繍されています。ゴルフや乗馬、テニスなどのスポーツなどにもいかがでしょうか？あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅36.5身幅43着丈61.5
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