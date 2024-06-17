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お値下げしました　スロンスクエアの 東炊きローンスタンドネック ブラウス
商品番号 A58221677843
商品名

お値下げしました　スロンスクエアの 東炊きローンスタンドネック ブラウス
ブランド名 スロンスクエア
特別価格 税込 1,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらは、slonesquareスロンスクエアの東炊きローンスタンドネックブラウスです。何にでも合わせやすいし襟と袖も可愛いです。生地　コットン100%　カラー：ネイビー数回着用ホームクリーニング済み自宅保管の為理解ある方のみよろしくお願いいたします。着丈58センチ身幅53センチslonesquareheavenlyヘブンリーnestRobeネストローブnestRobeアフタヌーンティーichiイチアンティークスサニークラウズマオメイドmaomadetantanミズイロインドmizuiroindoヴェリテクールemagoイマゴサバタムsabbatumSOエスオーheavenlyヘヴンリーparksアルモニソラモナSOLAMONATスロンスクエアブリスバンチBlissbunchLUEUFルフdgyDMGharvestyハーベスティニードルスオーディナリーフィッツオローネ菊池亜希子キナリノVeritecoeurGAUZEジャーナルスタンダードオールドマンズテーラーエヴァムエヴァdantonヤンマ産業cheer札幌YAECAドミンゴフォグリネンワークorcivalオーチバル45Rリンネルリネンナチュリラ中川政七商店北欧暮らしの道具店色···ブラック袖丈···七分袖柄・デザイン···無地テイスト・シーン···大人可愛い袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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