Zucca ズッカ　半袖　ブラウス　白　M レディース

ご覧頂きありがとうございます❀.*・゜即購入OKです！❁商品説明❁商品名：Zuccaズッカ 半袖 ブラウス 白 Mレディースカラー：ホワイトサイズM(cm)肩幅：約43身幅：約48総丈︰約61袖丈︰約19.5※素人寸法となりますのでご理解おねがいします状態：目立った傷汚れはありませんが、首周り、右うしろ裾にやや黄ばみがあり、中古品の為使用感がございます。中古品とご理解頂ける方のみお願い致します。その他︰❁出品リスト❁#yunyun3115-9-17



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